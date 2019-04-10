Коалиция поддерживает выдачу Закатистова для уголовного преследования

Закатистов прогнозировал, что фракция KPV LV проголосует за его выдачу, потому что неправильно Сейму брать на себя роль судьи. Депутаты Алдис Блумбергс и Каспар Гиргенс (KPV LV) заявили, что вопрос будет решаться по мере его поступления и ознакомления с материалами.

Позиция "Для развития/За!" в вопросе выдачи депутатов для уголовного преследования неизменна - Сейм и депутаты не должны брать на себя роль следователей и судей, сказал сопредседатель партии Даниэль Павлютс.

Если Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и генеральная прокуратура считают, что депутата необходимо выдать, "Для развития/За!" поддержит эту позицию.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс сказал, что вопрос не обсуждался во фракции, но "Новое Единство" всегда поддерживало такие просьбы правоохранительных органов.

Такое же мнение высказал председатель "Все для Латвии"-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

Новая консервативная партия решит вопрос о выдаче Закатистова, когда он выйдет на повестку дня, сказал представитель партии Кристап Фелдманс. Он также выразил надежду на то, что будет возможность ознакомиться с материалами дела.

Выражая свою личную позицию, Фелдманс напомнил, что сегодня исполняется 70 дней с тех пор, как Сейм решил выдать для уголовного преследования депутата Новой консервативной партии Юриса Юрашса, а в деле нет никакого движения.

Как сообщалось, KNAB просит прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере депутату Сейма Атису Закатистову (KPV LV) и предпринимателю Виестуру Тамужсу, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Сам Закатистов отрицает свою вину в связи с возможным обвинением в мошенничестве и желает ознакомиться с возникшей ситуацией, заявил политик.