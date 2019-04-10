Сокращение самоуправлений - что об этом думают экономисты?

Сокращение количества самоуправлений само по себе не окажет существенного влияния на экономику Латвии, признают опрошенные LETA банковские аналитики.
И.о. главного экономиста Swedbank в Латвии Агнесе Буцениеце отметила, что пока много вопросов оставляют неясность, но наконец есть ясная политическая воля провести эту реформу.
"Мы сейчас видим первое серьезное предложение реформы - еще множество моментов неясны.
Хорошая новость в том, что наконец есть политическая воля провести эту реформу. Это определенно можно оценить как шаг в правильном направлении.
Однако ясно одно, просто сократив число самоуправлений, ничего не изменится, и влияние на экономику и предпринимательство в целом будет небольшим", - отметила она.
Буцениеце добавила, что при реализации реформы будут сэкономлены бюджетные средства на зарплаты, но в то же время придется платить пособия уволенным сотрудникам самоуправлений.
"Общее развитие экономики выиграло бы от сильных и дружественных предпринимателям регионов/самоуправлений, более хорошего и эффективного управления и сотрудничества - как среди самоуправлений, так и между государством и самоуправлениями. На данный момент мы видим, что для жителей очень важна инфраструктура и досягаемость - как дигитализация и доступность услуг удаленно, так и вопросы дорожной сети.
Если в рамках реформы эти вопросы будут решены, то можно будет говорить о стимулировании роста экономики. Но, будет ли так, пока судить рано", - признала Буцениеце.
Экономист Citadele Мартиньш Аболиньш отметил, что предложение Министерства хорошая точка отсчета для дискуссий, но на общее экономическое положение Латвии уменьшение числа самоуправлений скорее всего не повлияет.
"В Латвии очень большая концентрация экономики вокруг Риги и в отдельных центрах развития. Эту реальность реформа не решит и не везде возможно экономически более слабые края присоединить к более сильным.
Мировая практика также не показывает, что размер самоуправления имел бы решающую роль в способствовании экономического роста", - сказал Аболиньш.
Он также выразил мнение, что административно-территориальная реформа первым делом о том, как удобнее, эффективнее и рациональнее обеспечить реализацию делегированных самоуправлениям функций и доступность их услуг для жителей.
Количество жителей в Латвии уменьшается и в то же время в госбюджете много объективных потребностей, поэтому сокращение числа самоуправлений могло бы улучшить эффективность расходов управления, например, снизив дублирующиеся функции и оптимизируя школьную сеть.
В свою очередь, эксперт по макроэкономике банка SEB Дайнис Гашпуитис рассказал, что провести административно-территориальную реформу было необходимо уже давно, и инициатива нынешнего министра похвальна.
"Ход реформы и результат в большой степени покажет способность нашего общества воспринимать логические аргументы, сопоставлять их с необходимостью меняться, желанием жить лучше и нынешними привычками", - отметил он.
Также он подчеркнул, что нельзя игнорировать демографические тенденции, поток людей в города и развитие технологий, которые дают возможность более целенаправленно использовать ресурсы, чтобы достичь большего.
"Но не надо лелеять иллюзий о незамедлительных плюсах. Многое определит, насколько успешно будут решены вопросы удобства э-услуг, изменения в системе транспорта и образования.
Однако в целом реформа должна создать предпосылки для более долгосрочного развития краев. Самый оптимальный вариант выкристаллизуется в дискуссиях, однако в целом экономический эффект должен быть положительным", - сказал экономист.
Экономист Luminor Петерис Страутиньш сказал, что в Латвии никогда не скучно, и, если удастся реализовать административно-территориальную реформу, это станет грандиозным событием, так как определенно повлияет на жизнь многих людей в далеком будущем.
"Последствия реформы будут очень обширными, сейчас мы можем только приблизительно догадываться о них. Очень грубо - это будет необратимый отказ от желания в Латвии создавать многие центры развития, в то же время увеличивая надежды зажечь искру развития в некоторых местах.
План реформы также и снизить расходы на управление. По мнению Министерства, таким образом на 120 миллионов евро увеличатся ресурсы, доступные для инвестиций", - рассказал Страутиньш.
Придется смириться с тем, что на большой части территории страны главным проявлением цивилизации будут самостоятельные сельские хозяйства, доходы которых будут достаточно высоки для того, чтобы работающие там могли позволить себе жить вдали от центров услуг и развития.
В этом нет ничего необычного, именно так живут в Австралии, США, Канаде. Большая населенность в сельских регионах будет вблизи промышленных городов", - сказал Страутиньш.
Также он признал, что, оценивая ситуацию прагматично, в Латвии достаточно много людей для одного большого города, который специализируется в экспорте "умных" услуг, а также для десятка промышленных центров на остальной территории страны.
"Стоит признать, что с реформой мы приближаемся к признанию этой действительности", - закончил он.
Как сообщалось, Министерство разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35. Реформа предусматривает создание более крупных округов, которые смогут более успешно развиваться, а к сильным будут присоединены экономически слабые края.
Границы самоуправлений на карте проведены в соответствии с двумя главными принципами. Это необходимое число жителей для обеспечения определенного вида услуг и расстояние от самого дальнего места в крае до потенциального центра.
Также министр предложит внести коррективы в систему выборов депутатов самоуправлений. Количество депутатских мест можно сократить с нынешних почти 1700 до примерно 700, считает министр.