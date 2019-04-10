Сокращение самоуправлений - что об этом думают экономисты?

Однако в целом реформа должна создать предпосылки для более долгосрочного развития краев. Самый оптимальный вариант выкристаллизуется в дискуссиях, однако в целом экономический эффект должен быть положительным", - сказал экономист.

Экономист Luminor Петерис Страутиньш сказал, что в Латвии никогда не скучно, и, если удастся реализовать административно-территориальную реформу, это станет грандиозным событием, так как определенно повлияет на жизнь многих людей в далеком будущем.

"Последствия реформы будут очень обширными, сейчас мы можем только приблизительно догадываться о них. Очень грубо - это будет необратимый отказ от желания в Латвии создавать многие центры развития, в то же время увеличивая надежды зажечь искру развития в некоторых местах.

План реформы также и снизить расходы на управление. По мнению Министерства, таким образом на 120 миллионов евро увеличатся ресурсы, доступные для инвестиций", - рассказал Страутиньш.

Придется смириться с тем, что на большой части территории страны главным проявлением цивилизации будут самостоятельные сельские хозяйства, доходы которых будут достаточно высоки для того, чтобы работающие там могли позволить себе жить вдали от центров услуг и развития.

В этом нет ничего необычного, именно так живут в Австралии, США, Канаде. Большая населенность в сельских регионах будет вблизи промышленных городов", - сказал Страутиньш.

Также он признал, что, оценивая ситуацию прагматично, в Латвии достаточно много людей для одного большого города, который специализируется в экспорте "умных" услуг, а также для десятка промышленных центров на остальной территории страны.

"Стоит признать, что с реформой мы приближаемся к признанию этой действительности", - закончил он.

Как сообщалось, Министерство разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35. Реформа предусматривает создание более крупных округов, которые смогут более успешно развиваться, а к сильным будут присоединены экономически слабые края.

Границы самоуправлений на карте проведены в соответствии с двумя главными принципами. Это необходимое число жителей для обеспечения определенного вида услуг и расстояние от самого дальнего места в крае до потенциального центра.

Также министр предложит внести коррективы в систему выборов депутатов самоуправлений. Количество депутатских мест можно сократить с нынешних почти 1700 до примерно 700, считает министр.