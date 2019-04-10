Реновация территории Центрального рынка обойдется на 18 млн евро дороже

Реновация территории Рижского Центрального рынка обойдется на 18 млн евро дороже, чем планировалось первоначально, выяснило агентство LETA.
В среду, 10 апреля, финансово-административный комитет Рижской думы рассматривал вопрос о привлечении софинансирования на проекты реновации Центрального рынка.
Средства нужны на два разных проекта - перестройка подвалов рынка и набережной канала. Общая стоимость обоих проектов составляет 30 млн евро, но часть средств предоставят государство и Европейский фонд регионального развития. Доля самоуправления составит 21,61 млн евро.
По данным агентства LETA, еще в прошлом году затраты по обоим проектам предполагались в размере 12,04 млн евро. По словам представителя департамента развития города Оксаны Думпе, расчеты основывались на минимальном составе проекта, а теперь он разработан в полном составе.
В подвалах павильонов планируется обновить коммуникации, лифты, установить систему противопожарной безопасности и технологии для холодильных установок.
Оба проекта планируется завершить до 31 декабря 2022 года.