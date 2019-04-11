"Детектор Стиля VAN GRAAF" в Верманском парке: загляните!

Одним из приоритетов VAN GRAAF является понимание пожеланий клиентов, а также знакомство с традициями моды и стиля в стране, в которой открывается новый магазин VAN GRAAF, поэтому, празднуя открытие магазина в Латвии, VAN GRAAF предлагает каждому в Верманском парке посетить инсталляцию в городской среде "Детектор Стиля VAN GRAAF", с помощью которой любой желающий сможет провести экспертизу стиля, а также получить профессиональную консультацию.

"Детектор Стиля VAN GRAAF" в Верманском парке будет действовать до 14 апреля с 11 до 19 часов, а с 17 до 19 часов к инсталляции присоединится стилист и модный блогер Индра Салцевича, которая даст индивидуальные советы каждому посетителю.

"Я рада, что латвийский рынок пополнился еще одним магазином качественных и подходящих для латвийской аудитории брендов модной одежды. К тому же замечательно, что магазин решил обратиться к жителям Латвии лично, организовав такого рода мероприятие за пределами магазина: весна - самое подходящее время для того, чтобы вдохновить общество на новые стильные идеи", - отмечает Индра Салцевича.

ФОТО: Пресс-фото

О VAN GRAAF