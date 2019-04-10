"РФШ" победил в пятом матче подряд. "Даугавпилс" удивил в Вентспилсе
10 апреля состоялось два матча в рамках чемпионата Латвии по футболу.
Вентспилс - Даугавпилс 1:1
Уже на 5-й минуте хозяева матча вышли вперёд благодаря голу бразильца Жо Сантоса. На 22-й минуте даугавпилчанам удалось отыграться - после навеса со штрафного в исполнении Максима Тонышева последним на мяче оказался Вугар Аскеров, который головой переправил мяч в сетку.
Во втором тайме зрители голов не увидели, несмотря на то, что в концовке встречи у футболистов обеих команд были неплохие моменты.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @fkventspils_ - @BFC_Daugavpils (1:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 10, 2019
1-0 Oliveira 5`(VEN)
1-1 Askerov 22` (DAU)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VENvsDAU pic.twitter.com/cfG1GyBxvB
Валмиера - РФШ 0:2
Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, когда после навеса Глеба Клюшкина выше всех выпрыгнул Александр Соловьёв и отправил мяч в сетку. Восемь минут спустя "РФШ" удвоил своё преимущество благодаря голу австрийского полузащитника Томаша Шимковича.
Футболисты "Валмиера", которые стали настоящим открытием на старте чемпионата, играли активно и создавали атаки, но ни одну из них не удалось завершить взятием ворот.
"РФШ" является единственной командой чемпионата, которая набрала максимальное количество очков во всех матчах - на счету рижан 5 побед в 5 играх.
⏯️⚽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @vgvia_futbols - @RFSDaily (0:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 10, 2019
0-1 Solovjovs 18` (RFS)
0-2 Šimkovič 26` (RFS)#Virsliga2019 #Futbols #Optibet #OptibetVirsliga #VALvsRFS pic.twitter.com/i8lNBI3y03