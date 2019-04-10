"РФШ" победил в пятом матче подряд. "Даугавпилс" удивил в Вентспилсе

Вентспилс - Даугавпилс 1:1

Уже на 5-й минуте хозяева матча вышли вперёд благодаря голу бразильца Жо Сантоса. На 22-й минуте даугавпилчанам удалось отыграться - после навеса со штрафного в исполнении Максима Тонышева последним на мяче оказался Вугар Аскеров, который головой переправил мяч в сетку.

Во втором тайме зрители голов не увидели, несмотря на то, что в концовке встречи у футболистов обеих команд были неплохие моменты.

Валмиера - РФШ 0:2

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, когда после навеса Глеба Клюшкина выше всех выпрыгнул Александр Соловьёв и отправил мяч в сетку. Восемь минут спустя "РФШ" удвоил своё преимущество благодаря голу австрийского полузащитника Томаша Шимковича.

Футболисты "Валмиера", которые стали настоящим открытием на старте чемпионата, играли активно и создавали атаки, но ни одну из них не удалось завершить взятием ворот.