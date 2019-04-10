Ср, 10.04.2019

На встрече с Вейонисом президент Эстонии удивила особым нарядом

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ФОТО: prezidents.lv

Как известно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду, 10 апреля, в Таллинне приняла в Кадриорге прибывшего в Эстонию с государственным визитом президента Латвии Раймонда Вейониса. В честь этого события глава Эстонии выбрала наряд в национальных цветах Латвии. 

Прекрасная Керсти Кальюлайд своим внешним видом показала, что и в политике есть место для "женских уловок". 

Отметим, главными темами встречи были сотрудничество в сфере электронной администрации, вопросы безопасности и экологии. Президенты также подчеркнули важность синхронизации электросетей стран Балтии с Европой, что для балтийских стран является вопросом безопасности.

Кальюлайд также подчеркнула, что сотрудничество между двумя странами всегда основано на связях между двумя народами, и выразила удовлетворение ростом туризма.

"Каждое лето в Тарту, Пярну и на Сааремаа все чаще можно услышать латышский язык, точно так же, как в Сигулде, Юрмале или Риге с каждым годом можно увидеть все больше эстонских семей. За этим стоят усилия наших предпринимателей, но и желание наших людей бывать в гостях у соседей", - сказала она.

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