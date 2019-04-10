На встрече с Вейонисом президент Эстонии удивила особым нарядом

"Каждое лето в Тарту, Пярну и на Сааремаа все чаще можно услышать латышский язык, точно так же, как в Сигулде, Юрмале или Риге с каждым годом можно увидеть все больше эстонских семей. За этим стоят усилия наших предпринимателей, но и желание наших людей бывать в гостях у соседей", - сказала она.