Гол Роналду не помог "Ювентусу". "Барса" одержала минимальную победу над "МЮ"

Аякс - Ювентус 1:1

Команды не смогли выявить победителя, тем интереснее будет ответная игра, которая состоится в Италии 16 апреля.

Счёт в матче был открыт под занавес первого тайма стараниями португальца Криштиану Роналду, который успел вернуться после полученной травмы.

Интересно, что голландцы пропустили за минуту до конца перерыва, а отыгрались минуту после него. Автором гола стал Давид Нерес. На 85-й минуте "Ювентус" мог вырвать победу, но хозяев спасла штанга.

Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1

Единственный гол в этом матче был забит на 12-й минуте. К огорчению поклонников "МЮ" - это был автогол, автором которого стал Люк Шоу.