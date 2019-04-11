Гол Роналду не помог "Ювентусу". "Барса" одержала минимальную победу над "МЮ"
В среду, 10 апреля, состоялись очередные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых "Ювентус" не смог победить в Амстердаме, а "Барселона" одержала минимальную победу в Манчестере.
Аякс - Ювентус 1:1
Команды не смогли выявить победителя, тем интереснее будет ответная игра, которая состоится в Италии 16 апреля.
Счёт в матче был открыт под занавес первого тайма стараниями португальца Криштиану Роналду, который успел вернуться после полученной травмы.
April 10, 2019
Интересно, что голландцы пропустили за минуту до конца перерыва, а отыгрались минуту после него. Автором гола стал Давид Нерес. На 85-й минуте "Ювентус" мог вырвать победу, но хозяев спасла штанга.
April 10, 2019
Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1
Единственный гол в этом матче был забит на 12-й минуте. К огорчению поклонников "МЮ" - это был автогол, автором которого стал Люк Шоу.
Ответный матч состоится в Барселоне также 16 апреля. Здесь тоже пока непонятно, кто станет победителем противостояния.
Suarez + Messi – 🔥#MUFCBarça #ЛигаЧемпионов #MUNBAR #UCL pic.twitter.com/L4zG2ZYzLs— имя фамилия отчество 🤳🏼 (@realitionist) April 10, 2019