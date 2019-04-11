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Гол Роналду не помог "Ювентусу". "Барса" одержала минимальную победу над "МЮ"
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Криштиану Роналду

ФОТО: OLAF KRAAK/EPA/Scanpix

В среду, 10 апреля, состоялись очередные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых "Ювентус" не смог победить в Амстердаме, а "Барселона" одержала минимальную победу в Манчестере.

Аякс - Ювентус 1:1

Команды не смогли выявить победителя, тем интереснее будет ответная игра, которая состоится в Италии 16 апреля.

Счёт в матче был открыт под занавес первого тайма стараниями португальца Криштиану Роналду, который успел вернуться после полученной травмы.

Интересно, что голландцы пропустили за минуту до конца перерыва, а отыгрались минуту после него. Автором гола стал Давид Нерес. На 85-й минуте "Ювентус" мог вырвать победу, но хозяев спасла штанга.

Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1

Единственный гол в этом матче был забит на 12-й минуте. К огорчению поклонников "МЮ" - это был автогол, автором которого стал Люк Шоу.

Ответный матч состоится в Барселоне также 16 апреля. Здесь тоже пока непонятно, кто станет победителем противостояния.

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