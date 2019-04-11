Внимание на ножки! Известные латвийские дамы блеснули в шикарной фотосессии
В преддверии весеннего сезона известная латвийская актриса Дарта Даневича и очаровательная теле- и радиоведущая Майя Розите-Криштопане приняли участие в элегантной фотосессии в югендстиле в отеле NEIBURGS в Старой Риге, где продемонстрировали свою страсть к модной обуви.
Идея фотосессии состояла в том, чтобы продемонстрировать разнообразие весенней коллекции обуви австрийского бренда Hogl, с недавних пор доступной для покупателей в торговом центре Spice. Автором проекта выступила известная телеведущая и актриса Дагмара Леганте-Целминя, которая решила попробовать свои силы еще и в качестве профессионального фотографа.
На кадрах модели, одетые в наряды латвийский модных брендов Coo Culte и COOL, акцентируют внимание на том, что обувь Hogl подходит как для повседневной жизни, так и для выхода в свет по особому случаю.
Весенняя легкость и беспечность являются доминирующими мотивами новой коллекции Hogl, и элегантная фотосессия с участием латвийских красоток это подчеркивает.
Дарта наслаждалась процессом съемки в ванне, а Майя позировала на балконе с видом на Старый город.
Смотрите фото внашей галерее!