В Париже осудили двух мужчин, которые выдавали себя за пострадавших в терактах

В Париже два мужчины были приговорены к одному году тюрьмы и году условно. Оба мужчины выдавали себя за пострадавших в терактах 13 ноября 2015 года, а также они пытались получить компенсации, передаёт Le Monde.
В суде управляющий ресторана Casa Nostra Ян Абдельамид Мохамади заявлял, что был в ресторане во время теракта, а после пострадал экономически — выручка снизилась вдвое и образовались большие долги. Фонд изучил его дело и отказал ему, выяснив, что он прибыл в ресторан уже после нападения, после на мужчину было заведено дело.
На другом заседании рассматривалось дело Сержа Дьежюста, который заявлял, что в момент теракта находился в ресторане Petit Cambodge. После выяснилось, что мужчины там не было. Дьежюст признал вину.
Обоим мужчинам назначили по два года лишения свободы с обязательным первым годом реального срока.
Petit Cambodge и Casa Nostra - рестораны, которые были двумя из шести мест терактов 13 ноября 2015 года. В результате терактов погибли 130 человек, а пострадали более 300. Сообщается, что это не первый раз, когда люди пытались себя выдать за пострадавших в терактах.