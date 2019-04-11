В Париже осудили двух мужчин, которые выдавали себя за пострадавших в терактах

В суде управляющий ресторана Casa Nostra Ян Абдельамид Мохамади заявлял, что был в ресторане во время теракта, а после пострадал экономически — выручка снизилась вдвое и образовались большие долги. Фонд изучил его дело и отказал ему, выяснив, что он прибыл в ресторан уже после нападения, после на мужчину было заведено дело.

На другом заседании рассматривалось дело Сержа Дьежюста, который заявлял, что в момент теракта находился в ресторане Petit Cambodge. После выяснилось, что мужчины там не было. Дьежюст признал вину.

Обоим мужчинам назначили по два года лишения свободы с обязательным первым годом реального срока.