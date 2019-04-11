Latvijas pasts планирует существенно увеличить тарифы

Например, отправка простого почтового отправления класса А весом до 2 граммов вместо нынешних 0,57 евро вырастет до 1 евро, то есть на 75,4%. Также вырастет плата за получение отправлений, отправку посылок и другие услуги, но некоторые услуги и подешевеют.

Плата за простое почтовое отправление весом до 500 г вырастет с 1,10 евро до 1,30 евро, то есть на 18,2%, за отправление весом до 1 кг - уменьшится с 1,71 евро до 1,60 евро.

Отправка письма в Европу подорожает в два раза - с 0,78 евро до 1,60 евро, а посылки в Европу станут значительно дешевле. Так, отправка посылки весом до 500 грамм будет стоить 2,40 евро вместо нынешних 4,20 евро, посылки весом до 1 кг подешевеют с нынешних 6,437 евро до 4,3 евро.

КРОУ начала анализ проекта тарифов, поданных Latvijas pasts. В своем проекте почта сообщает, что желательная дата вступления в силу новых тарифов - 15 июля 2019 года.

Как заявила руководитель отдела внешних коммуникаций Latvijas pasts Гундега Варпа, проект новых тарифов подан с целью облегчить и улучшить оказание услуг в соответствии с современными требованиями. Новый подход предусматривает вместо нынешних 240 тарифов перейти к упрощенной схеме, в которой на цену будут влиять только три фактора - вес отправления, является ли оно заказным или застрахованным и географическая зона.