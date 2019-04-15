"Кто тебя такую выпустил?". Незрячая девушка о жизни в Латвии и о том, что всё возможно!

- Со светофорами очень весело. На самом деле я вообще против пищащих, так как они сбивают тебя. Например, светофор на Меркеля там, где переходить к трамваю... Он там пищит, и тебе кажется, что он в одну сторону, а это - в другую. Да и ещё я не выяснила, почему после семи вечера у "Ориго" выключается светофор. Либо выключите навсегда, чтобы на них не полагаться, либо не включайте.

Это подстава. Я так один раз вышла посреди дороги. Звука нет, я посреди дороги: понимаю, что едут машины и сигналят. В общем, не очень приятно.

Светофоры у нас не очень продуманы. Есть места, где их вообще нет. И люди живут - всё хорошо. Это вопрос того, к чему ты привык.

- Что самое сложное для слепого на улице?

- Большие перекрёстки на улице, когда они большие и непонятные. Сложно, когда машины посреди тротуара ставят. А так… С этой точки зрения я не смотрела.

- Каково тебе в общественных местах? Как ты, например, выбираешь блюдо в кафе?

- Ищу человека. Чаще всего это работник заведения. Я говорю: "Здравствуйте! Я не вижу, мне нужна помощь, что у вас есть?".

Если это кафе, где большое меню, то говорю: "Меня интересует то-то и то-то", чтобы никого сильно не напрягать. Если есть страничка в Интернете, то я могу сама посмотреть.

А вообще всегда все помогают.

- Я слышала, что есть люди, которым предлагают 2-3 блюда, и всё. У нас не так?

- Хочу увидеть этого человека, которому так не везёт. Кого никогда не пропускают с белой тростью водители, кому не уступают место в автобусе. Это вот те, кто сидит дома. Я вообще негативно отношусь к этой теме.

ФОТО: facebook.com/nastya.proskurjakova

У нас в Латвии одно общество (не буду называть) сделало сюжет, где они попытались перейти в оживлённом месте дорогу и сделали вывод о том, какие у нас плохие водители, что не пропускают с белой тростью. Простите, там они и не могли пропустить. У нас всё сделают негативным.

Всё, что есть сейчас - такой негатив. Если загуглить "Латвия", "незрячий в Латвии" или что-то такое, то ты не увидишь хорошего сюжета. Мне очень больно.

- То есть ты считаешь, что образ нашей страны для незрячих лучше, чем его представляют в СМИ?

- Вообще не такой. Я бы испугалась в такую страну ехать. Нет драмы. Как бы это ни звучало, я её не вижу, - смеётся Настя.

- Я слышала, что ты состоишь в обществе для незрячих. Что это за организация?