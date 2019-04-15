Она ходит и дышит, а ещё - думает и поёт... История незрячей девушки из Латвии

Её зовут Настя. Ей 23 года. Девушка учится на филолога в Латвийском университете, занимается фридайвингом, устраивает различные мероприятия. При ней всегда белая трость и тёмные очки - она слепа.

По словам Насти, она не видит с рождения, никаких визуальных образов для неё не существует, однако девушка отмечает; "Ваше "посмотри" для меня всё равно что "потрогай/пощупай".

Первое, что бросается в глаза - Настя отлично выглядит.

У неё красивые, ухоженные ногти, покрытые гелиш-лаком, аккуратная стрижка, отлично подобранная по цвету одежда. Жертва - это не про неё.

Отсюда вопрос:

- Как ты подбираешь цвета?

- Для меня выглядеть хоть чуть-чуть плохо - катастрофа. Один из способов воздействия на окружающих - внешность. Иногда звоню маме и включаю видео, чтобы спросить, как на мне та или иная одежда смотрится. В целом знаю, как сочетаются цвета, но могу забыть, какого цвета была эта юбка, - говорит девушка.

ФОТО: facebook.com/nastya.proskurjakova

Родилась Настя в Вентспилсе, жила с мамой, училась в школе-интернате для слепых на Югле в Риге. Ей всегда помогали родители и бабушка.

В школьные годы девушка активно занималась музыкой, однако очень хотела избежать участи "стереотипной слепой музыкантши".

Позже она начала заниматься вокалом, что понравилось ей намного больше, чем игра на фортепиано, активно участвовала в конкурсах и мероприятиях.

"Я старалась, чтобы организаторы не знали, что я не вижу. Конечно, они это видели, когда я выходила на сцену. К сожалению. Почему к сожалению? В моём случае дождаться объективной оценки того, что я делаю, очень тяжело.

"Молодец! Она поёт!" - существует категория людей, для которых то, что она ходит и дышит, уже хорошо, а когда оказывается, что она еще думает и поёт - так просто сверхчеловек. Есть и вторая категория, которая критикует любые попытки пения на корню. То есть объективно никто не оценит. Все привяжут это к тому, что ты не видишь".

Настя рассказала о записи, во время которой люди плакали, когда она выступала.

"Я слушаю и понимаю, что спела плохо.

Говорить о том, что это было эмоционально и затронуло душу - НЕТ! Их затронуло то, что вышла слепая девочка и издала какие-то звуки в микрофон",

- вспоминает девушка.

ФОТО: facebook.com/nastya.proskurjakova

В итоге единственным критерием для оценки своего творчества стало собственное мнение Насти. Постепенно она перестала выступать, так как не уверена в своём пении. Пока она занимается вокалом для себя и ищет другие способы реализации.

С детства она знала, что после школы пойдёт учиться дальше. Год проучилась в школе журналистики, но признаётся, что "не понравилось и не получилось" по многим причинам. Вторая попытка получить образование тоже оказалась неудачной: в Университет Страдиня её не приняли.

"У тебя не будет трудностей с работой, но ты не сможешь у нас учиться. Вот тогда действительно было обидно. Как это так? Учиться нельзя, а работать можно..."

- рассказывает Настя. Сейчас о прежней обиде она почти не вспоминает. Девушка изучает русскую филологию в Латвийском университете.

ФОТО: facebook.com/nastya.proskurjakova

- Как тебя приняли преподаватели и однокурсники?

- Когда я пришла сюда [в Латвийский университет], было очень легко. Меня хорошо воспринимали, особенно преподаватели. Я просто объясняла, в чём мне нужна помощь, и всё - никаких проблем.

Для чтения книг, учебников и заданий требуются специальные программы и форматы файлов, но не всегда они доступны. В этом вопросе еНасте помогают учителя и однокурсники,

за что она каждому из них благодарна.

"Все помогали и продолжают помогать. Например, не все учебники есть в нужном формате. Очень благодарна Анастасии Викторовне и Илоне Эриковне [преподаватели Латвийского университета] - они перепечатали задания специально для меня. Угадай, чьи лекции я ни разу не прогуляла?" - с улыбкой вопрошает Настя.

То, что она незрячая, можно понять сразу: выдают тёмные очки и белая трость. Хотя были времена, когда Настя не хотела с ней ходить.

- Чем ты пользуешься для передвижения по городу?

- Самое главное - белая трость. Всего остального может не быть.

Трость это, во-первых, то, что помогает мне ориентироваться в ближайших двух метрах от меня. Во-вторых - окружающие узнают, что я слепая.

Слепой никогда не ходит прямо. Без трости он будет выглядеть неадекватным, пьяным и каким угодно. Смысл пытаться ходить без неё? - хочется спросить у тех, кто старается скрыть свою слепоту, как и я когда-то. Это смешно и глупо.

Такие технологии, как Google maps, Настя использует не всегда, так как пытается сама запоминать маршрут. Иногда программа только мешает.

"Как бы странно ни звучало, больше всего пользуюсь тростью и людьми.

Как говорит моя незрячая подруга, "не знаю, что должно произойти, чтобы я перестала обращаться к людям и начала пользоваться Google maps",

- смеётся девушка.

- Как проходит твой день в целом?

- Он кардинально отличается от твоего: я каждый день много общаюсь с разными людьми.

Мне нужно знать, когда на светофоре загорелся зелёный, какой номер у подъехавшего автобуса, мне требуется помощь в магазине, и я должна уметь чётко сформулировать, куда мне надо попасть, чтобы не оказаться неизвестно где..

Бывают дни, когда нет настроения для общения, и потому Настя может пройти лишний квартал.

"Случается, что я ещё и нахамлю человеку. Стараюсь понимать, что люди разные, но иногда не сдержаться. Многие считают, что если ты не видишь, значит - ещё и не думаешь.

В первые дни, когда я только начала сама ходить, мне хотелось кричать: "Я всё понимаю, у меня всё хорошо с головой, я просто слепая!".

Встречаются и такие, кто не постесняется спросить: "Кто тебя такую выпустил?".

"На такой вопрос моя первая реакция: "А меня нужно выпускать?". Обычно это люди в возрасте. Я понимаю, что в этот момент мне нужно собраться с силами и поблагодарить человека за его стремление помочь, хотя у него не получилось. Чтобы у него не осталось плохого впечатления.

Раньше я переживала, что у людей будет плохое впечатление о слепых благодаря мне. Сейчас - забила.

Многие думают, что слепые - грубые люди. Иногда я достаточно жестко отвечаю, потому что понимаю, что не хочу стоять и пять минут объяснять, почему мне не нужна помощь".

Однако, несмотря на нравоучения и беспардонные вопросы прохожих, бывают и забавные случаи.

"Утром в один выходной мне нужно было доехать до Зиепниеккалнса. Я оказалась в центре Риги около 10 утра, и там было как-то очень пусто. Навстречу шла шумная компания - они, похоже, только возвращались домой после тусовки. Я понимала, что мне нужно либо спросить у них, либо ждать кого-то другого. Думаю, была не была. Попросила помощи. Парни были достаточно выпившие. Началось моментальное философствование о том, как это так - "какая я сильная, а они -нет", как они не ценят свою жизнь и всё такое. Наконец они меня проводили до остановки, я думаю, что всё: сяду на троллейбус и поеду. Однако они отказались уходить, пока не приедет троллейбус. Наконец он подъехал, я только собираюсь сделать шаг, а меня берут на руки и заносят. Затем они пошли к водителю, и сказали, что если я не выйду на такой-то остановке, то у него будут серьёзные проблемы".

- Как ты относишься к таким ситуациям?

- Мне забавно. Я понимаю, что люди не хотят сделать плохо. Они хотят помочь и просто делают это так, как могут.

Сегодня [29 марта], например, за мной шёл какой-то мужчина и управлял мной как джойстиком: "Девушка, там дерево, дерево, дерево. Стоп! Девушка, стоп! Трава!" И я ему говорю: "Вы понимаете, ещё одно ваше слово - я точно окажусь рядом с этим деревом, потому что я не слышу машин, не слышу тростью дорогу. Я слышу вас!" Очень часто бывают случаи, когда люди тебе пытаются что-то орать. И если понимаешь, что на тебя не едет фура, то этих людей игнорируешь. Потому что, если я буду слушать их, то не услышу, что справа проезжает машина.

Я точно знаю, что каждый день хожу на красный свет. В отличие от тебя моё доверие к миру больше", - говорит Настя.

- Как ты охарактеризуешь наших людей?

- У нас достаточно закрытые люди. Отчасти я их за это люблю. Когда я приехала в Москву, первые два часа хотелось всех убивать. Ты идёшь и тебе резко кто-нибудь сзади "там ступеньки!". А до ступенек еще 10 метров. Да, я не вижу, но я не глупая, я не пойду под колёса. Я привыкла к нашим людям и мне достаточно легко с ними(..).

- Как у нас вообще обстоят дела с транспортной инфраструктурой для слепых?

- Со светофорами очень весело. На самом деле я вообще против пищащих, так как они сбивают тебя. Например, светофор на Меркеля там, где переходить к трамваю... Он там пищит и тебе кажется, что он в одну сторону, а это в другую сторону. Да и ещё я не выяснила, почему после семи вечера у Ориго выключается светофор. Либо выключите навсегда, чтобы на них не полагаться, либо не выключайте. Это подстава. Я так один раз вышла посреди дороги. Звука нет, я посреди дороги: понимаю, что едут машины и сигналят. В общем, не очень приятно.

Светофоры у нас не очень продуманы. Есть места, где их вообще нет. И люди живут - всё хорошо. Это вопрос того, к чему ты привык".

- Что самое сложное для слепого на улице?

- Большие перекрёстки на улице, когда они большие и непонятные. Сложно когда машины посреди тротуара ставят. А так… С этой точки зрения я не смотрела.

- Каково тебе в общественных местах? Как ты, например, выбираешь блюдо в кафе?

- Ищу человека. Чаще всего это работник заведения. Я говорю: "Здравствуйте! Я не вижу, мне нужна помощь, что у вас есть?". Если это кафе, где большое меню, то говорю: "Меня интересует то-то и то-то", чтобы никого сильно не напрягать. Если есть страничка в Интернете, то я могу сама посмотреть. А вообще, всегда все помогают.

- Я слышала, что есть люди, которым предлагают 2-3 блюда, и всё. У нас не так?

- Хочу увидеть этого человека, которому так не везёт. Кого никогда не пропускают с белой тростью водители, кому не уступают место в автобусе. Это вот те, кто сидит дома. Я вообще негативно отношусь к этой теме.

ФОТО: facebook.com/nastya.proskurjakova

У нас в Латвии одно общество (не буду называть) сделало сюжет, где они попытались перейти в оживлённом месте дорогу и сделали вывод о том, какие у нас плохие водители, что не пропускают с белой тростью. Простите, там они и не могли пропустить. У нас всё сделают негативным.

Всё, что есть сейчас - такой негатив. Если загуглить "Латвия", "Незрячий в Латвии" или что-то такое, то ты не увидишь хорошего сюжета. Мне прямо очень больно".

- То есть ты считаешь, что образ нашей страны для незрячих лучше, чем его представляют в СМИ?

- Вообще не такой. Я бы испугалась в такую страну ехать. Нет драмы. Как бы это ни звучало, я её не вижу", - смеётся Настя.

- Я слышала, что ты состоишь в обществе для незрячих. Что это за организация?

- Я ее открыла. Вместе с девушкой Владой Хмелевской. Общество называется Extrability Latvia. Почему Extrability? Потому что людей с ограниченными возможностями принято называть dissability.

Мы считаем, что у человека, когда исчезает одна способность - появляются другие, которые мы называем extrability. В нашем случае это доверие.

Если я буду думать, что каждый хочет убить или ограбить, то я, скорее всего, сойду с ума... Ещё это [способности] слух, своё представление мира.

Что мы делаем? Цель организации - обучающие мероприятия для предприятий и мест, где есть люди с инвалидностью, и взаимодействие с ними. Делается это для того, чтобы все знали где, когда и как нужно помогать.

Есть ещё одна идея. Не знаю получиться ли. Но надеюсь, что да.

Мне хочется взять других инвалидов и рассказать вместе с ними, как работать со слепыми, колясочниками, глухими и так далее",

- призналась девушка.

ФОТО: facebook.com/nastya.proskurjakova

Ещё один проект, в котором участвует Настя, - "Паруса духа", Он уникальный, и в нем реализуются мечты об увлекательных путешествиях и проявляются скрытые таланты и способности человека.

"Это путешествие на яхте с участием людей с разной степенью инвалидности.

Мы делаем это не для того, чтобы у нас были "покатушечки инвалидов на яхте". Нам совершенно не важно, кто приходит на нее - он в команде".

В этом году Настя - соорганизатор Балтийского этапа. Катамаран будет идти от Риги до Калининграда. Для людей с инвалидностью пройдут обучающие мероприятия, а также организованы инклюзивные лагеря.

Также девушка сейчас планирует проводить "прогулки в темноте" для зрячих людей. Вам закрывают глаза, а она вас направляет.

"Это хорошо для людей, они начинают понимать, что у них начинают работать другие органы чувств, кроме зрения. У них появляется возможность прикоснуться к другому миру. Это ни в коем случае не делается для того, чтобы показать как тяжело мне. Нет.

Я не хочу, чтобы ты понимала, каково быть слепым. Ты не поймешь. У нас с тобой разный опыт. Я хочу, чтобы ты понимала, каково тебе.

Обычно у людей после этих прогулок появляется вдохновение, смелость. Не знаю, с чем это связано, - может, с преодолением себя".

Настя решила, что хочет этим заниматься, когда поняла, что может вести других людейза собой. Она уже занималась этим и в других странах - например, в Армении и России.

- Какая у тебя мечта?

- Ой... Я не знаю. Глобальной мечты нет. Хотела много путешествовать. Делиться чем-то полезным. (...) Есть идея музыкального мастер-класса. Также фридайвинг. Это всё достижимое... хотелки", - смеётся девушка.