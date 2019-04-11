Чт, 11.04.2019

В родильном отделении больницы разом забеременели 15 сотрудниц
Сговорились?

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В Нью-Йорке (США) забеременели сразу 15 работниц одной из больниц, передаёт Inside Edition.

Все женщины являются либо медсёстрами, либо ассистентками врача в родильном отделении. Первая, предположительно, родит уже в апреле.

"Определённо начинаешь задумываться о чём-то таком, - говорит будущая мама, ожидающая появления на свет малыша в июне. - Может, мы что-то пьем? Или обо что-то трёмся животами? Нам всем очень повезло".

Одна из беременных сотрудниц клиники собирается рожать на работе, полагая, что это лучшее место для этого. 

"Когда отойдут воды и начнутся схватки, достаточно пройти по коридору - и получай ребёнка", - объяснила она.

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