СМИ: На Рижском центральном рынке продают товары с поддельным сроком хранения

Это старые продукты питания с поддельным сроком хранения по особо низким ценам. На столиках свалены шоколад Laima, Toffifee и Ferrero.

Сладости преобладают, но можно купить также консервы, кофе, специи и другие продукты. Например, коробка зефира "Maigums", стоящая в магазине 3,59 евро, тут продается за 1,50 евро.

Журналисты отправились на производство Laima, чтобы узнать, как такое может происходить. Представители предприятия сразу же подтвердили, что маркировка не оригинальная. Внимательный покупатель тоже может заметить отличия.