Глава ЛСС не видит преимуществ от административно-территориальной реформы

По его мнению, неправильно то, что МОССР в первую очередь предложило просто карту с размеченными территориями - начать следовало с установления целей и шагов реформы.

Каминскис сомневается, что реформа позволит сэкономить на административных расходах около 120 млн евро. Он также считает, что реформа готовится в спешке.

На вопрос, какой видит реформу ЛСС, Каминскис фактически не ответил, заявив лишь, что реформа возможна, но ей нужны стабильное обоснование и доказанная эффективность. Он также критично высказался о том, что представители ЛСС не были привлечены к разработке предложения.