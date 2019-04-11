Видео: Месси разбили лицо в первом тайме матча против "МЮ"

В первом тайме первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" лидер каталонского клуба Лионель Месси пережил несколько неприятных минут.
На 28-й минуте Крис Смоллинг локтем зарядил по голове аргентинцу. В результате столкновения у нападающего "Барселоны" пошла кровь и распух нос. Врачи исключили перелом носа, скорее всего, у аргентинца трещина в носовой перегородке, сообщает AS.
Арбитр матча не углядел в этом эпизоде нарушения правил и не стал наказывать Смоллинга предупреждением.
Месси, скорее всего, пропустит ближайший матч в чемпионате Испании против "Уэски", но будет готов к ответной игре Лиги чемпионов. Напоним, что первый матч "МЮ" и "Барселоны" завершился минимальной победой сине-гранатовых.