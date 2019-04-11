Видео: Месси разбили лицо в первом тайме матча против "МЮ"

На 28-й минуте Крис Смоллинг локтем зарядил по голове аргентинцу. В результате столкновения у нападающего "Барселоны" пошла кровь и распух нос. Врачи исключили перелом носа, скорее всего, у аргентинца трещина в носовой перегородке, сообщает AS.

Арбитр матча не углядел в этом эпизоде нарушения правил и не стал наказывать Смоллинга предупреждением.