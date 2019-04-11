Реформа самоуправлений: что тревожит маленькие края

Одним из самых маленьких краев в плане числа жителей - Балтинавский край в Латгале. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в начале 2018 года в Балтинавском крае проживала всего тысяча человек. Нынешний план VARAM предусматривает объединить Балтинаву с Вилякским, Ругайским и Балвским краями.

Председатель Балтинавской краевой думы Сармите Таборе рассказывает, что авторы реформы не подумали о дорожном покрытии, объединяя Балтинаву с Балви.

"У нас остается эффект окраины. Мы находится в 36 километрах от регионального центра (Балви). И дорожное соединение не лучшее в плане качества.

Есть много аспектов. Может быть, действительно нужно было сесть и поисследовать глубже, какое влияние окажет эта реформа в любой сфере", - заявила председатель Балтинавской думы.

Еще Таборе в министерской презентации не увидела целей реформы самоуправлений, которых можно достигнуть в короткие сроки. В свою очередь план реформы женщина называет "возвратом к советскому варианту", то есть к бывшим районам. Критерии реформы руководитель самоуправления считает туманными и непонятными. И об экономической выгоде в результате объединения краев Таборе высказывается скептично:

"Если сложить трех, четырех бедных, богатым не станешь", - сказала она.

Еще одна вещь, тревожащая руководителей маленьких самоуправлений - вопрос местной идентичности. В Лигатненском крае в начале 2018 года жили 3262 человек, свидетельствуют данные ЦСУ. Планируется присоединить край к крупному Цесисскому краю. Председатель Лигатненской думы Айнарс Штейнс считает, что таким образом потеряется идентичность края.

"Сейчас в Европе большое внимание уделяется тому, как сохранить и удержать ощущение принадлежности местной общины к конкретному месту. В Европе поняли, что именно это - важный краеугольный камень развития. Если будут люди, будет развиваться и территория", - уверен он.

Реформу в целом он называет "административно-территориальной революцией", так как, по мнению политика, чтобы называть это реформой, нет конкретного плана.

Кроме того, руководитель думы не видит экономического обоснования предложенному VARAM варианту реформы.

О нехватке экономического обоснования говорит и находящийся на противоположной стороне Латвии председатель Мерсрагской краевой думы Роберт Шилиньш. В крае в начале 2018 года проживали 1478 жителей, узнал TVNET в ЦСУ. После презентации реформы VARAM и высказываний представителей министерства, Шилиньш по-прежнему не видит ясного экономического обоснования реформы.

Кроме того, руководителя самоуправления интересует, будут ли другие модели объединения. Нынешний вариант предусматривает присоединение Мерсрагса к крупному Талсинскому краю. Шилиньш считает, что Мерсрагсу нужно объединяться с Тукумсом.

"Это намного более экономически обоснованный [вариант]. И услуги в Тукумсе куда шире. В сторону Тукумса хорошая дорога, в Талси дорога катастрофична", - делится размышлениями Шилиньш.

На вопрос о том, что в связи с реформой пока что является самым непонятным, Шилиньш ответил, что он не понимает, какое от этого будет благо конкретно для жителей Мерсрагса, а не для государства в целом.

В свою очередь Скриверская краевая дума беспокоится, что произойдет с представительством жителей в случае объединения. Всего в Скриверском крае в начале 2018 года жили 3366 человек, свидетельствует информация ЦИК. Край планируется включить в большой Айзкрауклский край.

"Местная власть значительно отдалится от жителя. Потому что сейчас жители привыкли звонить хоть ночью и рассказывать о своей боли мне или исполнительному директору. Сейчас их выслушивают.

Может быть, это мелочи. Это освещение, это вода", - говорит председатель Скриверского самоуправления Андрис Залитис.

Кроме того, руководитель думы допускает, что могут вырасти административные расходы на одного жителя. Сейчас, как указывает Залитис, в Скривери на одного жителя административные расходы составляет 60 евро, а в Айзкраукле - 90 евро.