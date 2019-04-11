"Осталось урегулировать нюансы". Олег Знарок близок к возвращению в КХЛ

Московский "Спартак" близок к заключению соглашения с тренером Олегом Знарком. Об этом сообщил ТАСС генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.
По словам Жамнова осталось урегулировать нюансы соглашения и когда контракт будет подписан, об этом будет объявлено официально. Сообщается, что контракт будем подписан по схеме "1+1".
"Переговоры ещё не закончены, но с большой вероятностью Олег Знарок возглавит нашу команду", - сказал Жамнов в беседе с корреспондентом "Чемпионата".
В сезоне-2018/2019 московский "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а в первом же раунде плей-офф уступил петербургскому СКА (2:4).
В данный момент Знарок является консультантом сборной России и курирует её ближайшие резервы - юниорские, молодежную и олимпийскую команды.