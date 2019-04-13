Самые богатые женщины планеты. Кто они?

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Франсуаза Беттанкур Майерс - 49,3 млрд долларов

65-летняя француженка Франсуаза Беттанкур унаследовала свое богатство от матери Лилиан Беттанкур, которой до смерти в 2017 году принадлежала примерно треть акций косметической компании "L'Oreal".

В списке "Forbes" Беттанкур Майерс занимает 15-ое место самых богатых людей планеты.

Беттанкур Майерс занимается исследовательской деятельностью и публикует работы по религиозным исследованиям.

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Элис Уолтон - 44,4 млрд долларов

69-летняя Элис Уолтон является единственной дочерью основателя сети магазинов "Walmart" Сема Уолтона.

В отличие от своих братьев Элис не занимается управлением компании, вместо этого она предпочла искусство. При помощи фонда семьи Уолтон она помогла создать американский художественный музей в Арканзасе.

Элис Уолтон принадлежат акции компании "Walmart" на несколько миллиардов долларов. "Forbes" разместил ее имя на 17-ой строчке самых богатых людей мира.

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Маккензи Безос - 35,6 млрд долларов

48-летняя Маккензи Безос в 1993 году обручилась с Джеффом Безос. В то время они оба работали в инвестиционном фонде. У них четверо детей.

Безос выпустила два романа и руководит организацией "Bystander Revolution", которая борется с издевательствами и запугиваниями среди детей и подростков.

Пока не известно, насколько женщина состоятельна на самом деле. Есть информация, что после развода Маккензи Безос стала контролировать 4% акций от оборота предприятия. Согласно текущей цене Amazon, она может владеть акциями на 35,6 млрд долларов. Истинное богатство Безос может быть еще больше, но ее реальное место среди самых богатых людей в мире, вероятно, станет известно только после следующего выпуска Forbes.

Жаклин Марс - 23,9 млрд долларов

79-летней Жаклин Марс принадлежит треть компании Mars, которая, среди прочего, производит знаменитые шоколадные батончики. Компания была основана ее дедушкой Фрэнком Марсом в 1911 году.

Она работала в этой компании в течение 20 лет и оставалась в совете директоров до 2016 года.Сейчас она занимается филантропией и входит в состав совета директоров Вашингтонской национальной оперы и Национального архива.

В списке самых богатых людей она занимает 33 место.

Ян Хуэйянь - 22,1 млрд долларов

37-летняя Ян Хуэйянь является самой богатой женщиной в Китае, а в списке самых богатых людей планеты она занимает 42 место. Ей принадлежит большинство акций строительной и девелоперской компании Country Garden Holdings.

Она унаследовала 57% акций компании от своего отца.

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Сюзанна Клаттен - 21 млрд долларов

56-летняя гражданка Германии Сюзанна Клаттен инвестирует свое богатство в фармацевтические и автомобильные компании. После смерти отца она унаследовала 50% акций химические компании "Altana AG". Ей и ее бату принадлежат почти 50% акций компании BMW.

Сюзанна Клаттен находится на 46 месте списка "Forbes".

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Лорен Джобс - 18,6 млрд долларов

Жена основателя компании "Apple" Стива Джобса унаследовала от мужа акции "Apple" и "Disney" примерно на 20 миллиардов долларов.

Часть денег 55-летняя Лорен Джобс инвестировала в журналистику, приобретя большинство акции журнала "The Atlantic", а так же вложилась в средства массовой информации "Mother Jones" и "ProPublica". Она работает в ряде организаций, борющихся за реформу системы образования и иммиграционных законов.