Стоимость первого этапа ревитализации территории Сканстес выросла почти вдвое

Реализация проекта "Первый этап ревитализации территории Сканстес" будет стоить 19,93 млн евро, хотя первоначально были названы затраты в 10,05 млн евро, выяснило агентство LETA.
Как пояснила агентству LETA представитель департамента развития города Рижской думы Оксана Думпе, прирост затрат связан с увеличением сметы, потому что первоначальный расчет основывался на минимальном составе проекта.
В ходе проекта будет построена и реконструирована сеть внутренних улиц между ул. Сканстес и Ганибу дамбис общей протяженностью 1,95 км, проложены инженерные коммуникации, благоустроена территория, построена система ливневой канализации. Площадь обновленной территории составит 18,7 га.