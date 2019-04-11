В связи с убийством двух девушек 46 лет назад задержан 80-летний мужчина

По до сих пор не раскрытому делу о двойном убийстве, произошедшем 46 лет назад, полиция США задержала 80-летнего мужчину, сообщает CNN.
Летом 1973 года в городе Верджиния-Бич были убиты две 19-летние девушки, которые приехали в город на выходные. Их тела нашли в отеле, в котором они поселились.
Полиция провела обширные розыскные мероприятия, но дело так и не было раскрыто.
Прошлой осенью следователи Вирджнии-Бич, работавшие с нераскрытыми делами, начали расследовать новый поворот в этом деле.
В связи с полученной следствием новой информацией, в понедельник стражи порядка в Нью-Йорке задержали 80-летнего Эрнеста Броуднакса.
Ему выдвинуты обвинения в одном эпизоде изнасилования и двух убийствах.
Броуднакс трижды попадал в тюрьму за нападение, кражу со взломом и попытку взлома.
В последний раз он вышел на свободу в 2013 году.
Полиция Вирджинии-Бич конкретно не открывает, что именно привело к падению подозрений на Броуднакса, он лишь указал, что поворот в деле был достигнут, благодаря новым технологиям, которые 46 лет назад не были доступны.
Следователи все эти годы продолжали собирать доказательства, и их настойчивость в конце концов отплатилась, указал глава полиции Вирджинии-Бич Джим Сервера.