В связи с убийством двух девушек 46 лет назад задержан 80-летний мужчина

Летом 1973 года в городе Верджиния-Бич были убиты две 19-летние девушки, которые приехали в город на выходные. Их тела нашли в отеле, в котором они поселились.

Полиция провела обширные розыскные мероприятия, но дело так и не было раскрыто.

Прошлой осенью следователи Вирджнии-Бич, работавшие с нераскрытыми делами, начали расследовать новый поворот в этом деле.

В связи с полученной следствием новой информацией, в понедельник стражи порядка в Нью-Йорке задержали 80-летнего Эрнеста Броуднакса.

Ему выдвинуты обвинения в одном эпизоде изнасилования и двух убийствах.

Броуднакс трижды попадал в тюрьму за нападение, кражу со взломом и попытку взлома.

В последний раз он вышел на свободу в 2013 году.

Полиция Вирджинии-Бич конкретно не открывает, что именно привело к падению подозрений на Броуднакса, он лишь указал, что поворот в деле был достигнут, благодаря новым технологиям, которые 46 лет назад не были доступны.