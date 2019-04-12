Концерты на этих выходных: Monatik, Dagamba, Тима Белорусских и Джоджо Майер

Monatik

Популярный украинский певец, танцор, хореограф, автор песен и композитор. Участник многочисленных телепроетов и конкурсов. Наиболее известен по своему супер-хиту "Кружит".

Когда: 12 апреля, в 23:00

Где: Studio 69, ул.Тербатас 73

Dagamba

Грандиозное шоу DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY. "Хулиганы классической музыки" представят в новой программе свою версию музыки гениального композитора из его балетов ("Лебединое озеро", "Щелкунчик"), симфонической музыки. Совершенно в неожиданной версии прозвучит и "Славянский марш".

Когда: 12 апреля, в 20:00

Где: Арена Рига, ул. Сканстес 21

Джоджо Майер

Джоджо Майер — швейцарский барабанщик, базирующийся в Нью-Йорке, признан многими авторитетными изданиями и наз-ван одним из лучших барабанщиков планеты.

Когда: 13 апреля, 19:00

Где: Palladium, ул.Марияс 21

Тима Белорусских

Тима Белорусских - представитель современной танцевальной музыки. Этот исполнитель известен молодежи по своим хитам – "Мокрые кроссы", "Незабудка", "Я больше не напишу", "Искры" и многие другие.

Где: Studio 69, ул.Тербатас 73