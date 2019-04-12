Концерты на этих выходных: Monatik, Dagamba, Тима Белорусских и Джоджо Майер

Русский TVNET предлагает своим читателям ознакомиться с несколькими музыкальными мероприятиями на этот уик-энд.
Monatik
Популярный украинский певец, танцор, хореограф, автор песен и композитор. Участник многочисленных телепроетов и конкурсов. Наиболее известен по своему супер-хиту "Кружит".
Когда: 12 апреля, в 23:00
Где: Studio 69, ул.Тербатас 73
Dagamba
Грандиозное шоу DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY. "Хулиганы классической музыки" представят в новой программе свою версию музыки гениального композитора из его балетов ("Лебединое озеро", "Щелкунчик"), симфонической музыки. Совершенно в неожиданной версии прозвучит и "Славянский марш".
Когда: 12 апреля, в 20:00
Где: Арена Рига, ул. Сканстес 21
Джоджо Майер
Джоджо Майер — швейцарский барабанщик, базирующийся в Нью-Йорке, признан многими авторитетными изданиями и наз-ван одним из лучших барабанщиков планеты.
Когда: 13 апреля, 19:00
Где: Palladium, ул.Марияс 21
Тима Белорусских
Тима Белорусских - представитель современной танцевальной музыки. Этот исполнитель известен молодежи по своим хитам – "Мокрые кроссы", "Незабудка", "Я больше не напишу", "Искры" и многие другие.
Где: Studio 69, ул.Тербатас 73
Когда: 1 декабря 20:00;