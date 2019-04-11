Ассоциация призывает уменьшить налог за сдачу металлолома до 5%

Балтийская ассоциация переработчиков металлолома (БАМП) направила Министерству экономики, Минфину, Кабинету министров и парламенту письмо, в котором призывает снизить подоходный налог с населения (ПНН) за сдачу металлолома с нынешних 10% до 5%, сообщили в ассоциации.
Организация подчеркивает, что так можно остановить или существенно ограничить вывоз металлолома из Латвии в Литву и Польшу, где подоходный налог на него ниже или его нет совсем.
"Выравнивание ставок ПНН с соседними странами приведет к позитивным последствиям - в отрасли снизится удельный вес теневой экономики, повысится конкурентоспособность предприятий, которые добросовестно платят налоги. Такой шаг также приведет к улучшению экологической ситуации, поскольку будет прекращена сортировка металлолома в неподходящих условиях", - указали в ассоциации.
По подсчетам БАМП, в результате доходы предприятий Латвии от продажи металлолома увеличится примерно на 23 млн евро и в долгосрочной перспективе от этого выиграет государственный бюджет.
В БАМП входят 17 членов, представляющих около 75% предприятий отрасли.