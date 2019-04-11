В Великобритании задержан Джулиан Ассанж

Ассанж был задержан после того, как он последние семь лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, однако государство отозвало присвоенное ему политическое убежище.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено обвинил Ассанжа в постоянном нарушении условий убежища и рассказал, что Кито начала согласовывать с Великобританией порядок, в котором основатель WikiLeaks мог бы покинуть посольство.

Ассандж с июня 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи Швеции, где он подозревается в изнасиловании, и Эквадор выделил ему политическое убежище.

В мае прошлого года шведские прокуроры закрыли дело против Ассанжа, однако он по-прежнему мог быть задержан, если бы оставил посольство, так как в 2012 году нарушил условия освобождения из заключения.

Ассанж, портал которого опубликовал десятки тысяч секретных документов США, всегда отрицал свою вину в выдвинутых обвинениях в изнасиловании. Он отказался выезжать в Швецию, боясь выдачи США, где его могут осудить за публикацию документов.

Недавно стало известно, что Ассанжу в США выдвинуты обвинения, однако их содержание по-прежнему неизвестно.