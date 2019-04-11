ЛТПП: предложенная система депозита упаковки в десять раз дороже существующей

"ЛТПП считает, что в любом вопросе можно найти общий знаменатель между государством и его требованиями и предпринимателями, поэтому важно не создавать дорогостоящую и неудобную для пользователей и бизнеса систему, а договориться о решении, приемлемом для всех", - сказал глава ЛТПП Янис Эндзиньш.