ЛТПП: предложенная система депозита упаковки в десять раз дороже существующей

Предложенная система депозита упаковки в десять раз дороже, чем существующая, заявила Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП).
Палата провела анализ, в котором выяснилось, что введение обязательной системы депозита упаковки напитков будет распространяться менее чем на 0,1% общего количества отходов с стране. Из представленных на латвийском рынке бутылок из-под напитков в систему депозита не вписываются 17% единиц.
"ЛТПП считает, что в любом вопросе можно найти общий знаменатель между государством и его требованиями и предпринимателями, поэтому важно не создавать дорогостоящую и неудобную для пользователей и бизнеса систему, а договориться о решении, приемлемом для всех", - сказал глава ЛТПП Янис Эндзиньш.
Шире о своем исследовании ЛТПП расскажет на презентации 18 апреля.
В настоящее время парламент продолжает работать над системой депозита упаковки.
Система депозита упаковки предусматривает возможность для населения возвращать уплаченный депозит за упаковку, сдавая использованную упаковку в специальном автомате или пункте.