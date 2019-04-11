Чт, 11.04.2019

ЛТПП: предложенная система депозита упаковки в десять раз дороже существующей

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Предложенная система депозита упаковки в десять раз дороже, чем существующая, заявила Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП).

Палата провела анализ, в котором выяснилось, что введение обязательной системы депозита упаковки напитков будет распространяться менее чем на 0,1% общего количества отходов с стране. Из представленных на латвийском рынке бутылок из-под напитков в систему депозита не вписываются 17% единиц.

"ЛТПП считает, что в любом вопросе можно найти общий знаменатель между государством и его требованиями и предпринимателями, поэтому важно не создавать дорогостоящую и неудобную для пользователей и бизнеса систему, а договориться о решении, приемлемом для всех", - сказал глава ЛТПП Янис Эндзиньш.

Шире о своем исследовании ЛТПП расскажет на презентации 18 апреля.

В настоящее время парламент продолжает работать над системой депозита упаковки.

Система депозита упаковки предусматривает возможность для населения возвращать уплаченный депозит за упаковку, сдавая использованную упаковку в специальном автомате или пункте.

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