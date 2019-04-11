Латвия - в хвосте ЕС по затратам на рабочую силу

Ниже, чем в Латвии, затраты на рабочую силу, не считая сельское хозяйство и государственное управление, в прошлом году были только в Болгарии (5,4 евро в час), Румынии (6,9 евро) и Литве (9 евро).

В Эстонии почасовые затраты на рабочую силу в прошлом году составляли 12,4 евро.

Наибольшие затраты на рабочую силу в прошлом году зарегистрированы в Дании (43,5 евро), Люксембурге (40,6 евро), Бельгии (39,7 евро), Швеции (36,6 евро), Нидерландах (35,9 евро) и Франции (35,8 евро).