Эстония не пустила в свои воды российский парусник с курсантами из Крыма

"Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну "Седов" на планировавшийся 13-14 апреля этого года заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный тем более накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии", – написано на странице посольства.

"В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников – "Седов" и "Мир", что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов", – говорится в заявлении.

Позднее МИД Эстонии прокомментировал эту ситуацию, оказалось, что на борту находились курсанты из Крыма.

"Учебное судно "Седов" не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", - сообщила Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел Сандра Камилова.

"Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма", - добавили в МИД.

В фокусе внимания разведки

В опубликованном в марте этого года ежегоднике Департамент внешней разведки отмечает, что российские гражданские суда все чаще выполняют задания российских разведслужб и все чаще в целях влияния используются в том числе крупные парусники.

В ежегоднике, к примеру, упоминается частый гость Таллиннских дней моря - учебный парусник "Мир", дислоцирующийся в Петербурге, на борту которого расположен Русский центр фонда "Русский мир".

"В территориальные воды других стран пытаются войти на основании формальных ходатайств, разведдеятельность ведется наполовину секретно и в незадекларированных регионах; целью разведдеятельности часто становятся суда принимающей страны и ее экономически важные регионы", - говорится в ежегоднике.