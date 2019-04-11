Эстония не пустила в свои воды российский парусник с курсантами из Крыма

Посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook сообщило, что парусник "Седов" не пустили в территориальные воды Эстонии, пишет Rus.Postimees.
"Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну "Седов" на планировавшийся 13-14 апреля этого года заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный тем более накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии", – написано на странице посольства.
"В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников – "Седов" и "Мир", что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов", – говорится в заявлении.
Позднее МИД Эстонии прокомментировал эту ситуацию, оказалось, что на борту находились курсанты из Крыма.
"Учебное судно "Седов" не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма", - сообщила Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел Сандра Камилова.
"Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма", - добавили в МИД.
В фокусе внимания разведки
В опубликованном в марте этого года ежегоднике Департамент внешней разведки отмечает, что российские гражданские суда все чаще выполняют задания российских разведслужб и все чаще в целях влияния используются в том числе крупные парусники.
В ежегоднике, к примеру, упоминается частый гость Таллиннских дней моря - учебный парусник "Мир", дислоцирующийся в Петербурге, на борту которого расположен Русский центр фонда "Русский мир".
"В территориальные воды других стран пытаются войти на основании формальных ходатайств, разведдеятельность ведется наполовину секретно и в незадекларированных регионах; целью разведдеятельности часто становятся суда принимающей страны и ее экономически важные регионы", - говорится в ежегоднике.
В сентябре прошлого года в Таллинн прибыли самые большие в мире парусные учебные суда "Седов" и "Мир". Все желающие могли посетить парусники бесплатно.