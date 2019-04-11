Вслед за Ригой игорные залы хотят закрыть и в Даугавпилсе

В Даугавпилсе, как и в Риге, планируется закрыть все игорные залы, сообщил сегодня на пресс-конференции мэр города Андрей Элксниньш.
Сейчас дума готовит документы для аннулирования первой лицензии - зала на ул. Циетокшня, 60. В фейсбуке мэр написал, что на этом объекте в прошлом году зафиксировано 44 нарушения общественного порядка, в этом году - 19.
Ранее Даугавпилсская дума предупредила об аннулировании лицензий те игорные залы, которые неспособны обеспечить порядок и безопасность в окрестностях.
В прошлом году муниципальная полиция Даугавпилса получила 129 вызовов в игорные залы города, 88 вызовов получила Госполиция. В основном нарушители порядка дрались, местным жителям мешала громкая музыка и поведение пьяных клиентов.
Проекты решений о закрытии будут разрабатываться для каждого игорного зала по отдельности.