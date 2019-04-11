Чт, 11.04.2019
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  • Видео: Хоккеист потерял несколько зубов, забив ртом в ворота соперника

Видео: Хоккеист потерял несколько зубов, забив ртом в ворота соперника

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Джо Павелски

ФОТО: Thearon W. Henderson/AFP/Scanpix

В Национальной Хоккейной Лиге сейчас вовсю проходят матчи стадии плей-офф Кубка Стэнли. В первом противостоянии "Сан-Хосе Шаркс" и "Вегас Голден Найтс" (5:2) одна из шайб была заброшена весьма необычным способом.

После броска защитника "Сан-Хосе" Брента Бёрнса шайбу уголида в зубы капитану "акул" Джо Павелски, а затем отрикошетила в ворота соперника.

Павелски с полным ртом крови отправился в раздевалку, но вскоре вернулся на лёд в защитной платиковой маске.

"Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра", - сказал Павелски после матча.

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