Видео: Хоккеист потерял несколько зубов, забив ртом в ворота соперника

После броска защитника "Сан-Хосе" Брента Бёрнса шайбу уголида в зубы капитану "акул" Джо Павелски, а затем отрикошетила в ворота соперника.

Павелски с полным ртом крови отправился в раздевалку, но вскоре вернулся на лёд в защитной платиковой маске.

"Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра", - сказал Павелски после матча.