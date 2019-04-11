Видео: Хоккеист потерял несколько зубов, забив ртом в ворота соперника

В Национальной Хоккейной Лиге сейчас вовсю проходят матчи стадии плей-офф Кубка Стэнли. В первом противостоянии "Сан-Хосе Шаркс" и "Вегас Голден Найтс" (5:2) одна из шайб была заброшена весьма необычным способом.
После броска защитника "Сан-Хосе" Брента Бёрнса шайбу уголида в зубы капитану "акул" Джо Павелски, а затем отрикошетила в ворота соперника.
Pavelski just scored a goal off his face 😳 pic.twitter.com/ipa37ZZWrQ— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) April 11, 2019
Павелски с полным ртом крови отправился в раздевалку, но вскоре вернулся на лёд в защитной платиковой маске.
"Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра", - сказал Павелски после матча.
Pavelski just counting to see how many he’s got left. #BecauseItsTheCup #StanleyCup pic.twitter.com/MtYq2G7bUU— Frank Seravalli (@frank_seravalli) April 11, 2019