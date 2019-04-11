Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева решила немного отдыхнуть и улетела на несколько дней в Лондон, где планировала погулять по городу и устроить себе шопинг. Однако случилось непредвиденное, что явно расстроило планы 47-летней знаменитости.
Как выяснилось, прямо в центре британской столицы Леру обокрали.
На своей страничке в Instagram раздосадованная Кудрявцева, не стесняясь в выражениях, сообщила подписчикам, что
на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек со всеми картами и наличными, так что теперь это прекрасное место будет вызывать у нее отрицательные воспоминания.
"Всяко бывает, конечно... Но неприятно, полдня в полиции", - заключила Лера.
Внимание! На видео в изобилии присутствует ненормативная лексика:
Стоит отметить, что, несмотря на столь неприятный инцидент, спустя несколько часов теледива поделилась с подписчиками двумя забавными роликами, посвященными ее лондонским похождениям и осмотру достопримечательностей британской столицы, включая Музей Шерлока Холмса. Очень в тему, кстати.