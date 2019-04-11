"Я легко его сделаю": Ломаченко высказался о Макгрегоре

Бойцы ММА на турнирах UFC зарабатывают более скромные гонорары, чем лучшие мировые боксёры. В августе 2017 года Макгрегор встретился на ринге с Флойдом Мейвезером и проиграл в десятом раунде. За бой против американца Макгрегор получил около 100 миллионов долларов.

"Конор Макгрегор - шоумен, а не спортсмен. Он делает деньги", - сказал Ломаченко порталу TMZ.

31-летний Ломаченко является действующим обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе (до 61,2 кг). 12 апреля украинец в Лос-Анджелесе проведёт бой против британца Энтони Кролла.

"Он мог бы смотреться неплохо в качестве боксера-любителя с раундами по 2-3 минуты. Но в профи - нет. Я легко его сделаю", - сказал Ломаченко.

Ломаченко, которого называют одним из лучших боксёров в мире, заявил, что насладился бы поединком с Макгрегром, если бы такой состоялся.

"Я бы получил удовольствие от такого поединка. Научил бы Конора, как правильно боксировать", - добавил украинский спортсмен.