В Таллинне избран новый мэр

Для избрания мэром необходимо было получить как минимум 40 голосов. Всего участвовали в голосовании 70 из 79 депутатов горсобрания.

В Таллиннском горсобрании у правящей Центристской партии 39 мест, у находящихся в оппозиции Партии реформ - 17, Социал-демократической партии - 9, Консервативной народной партии - 6 и Isamaa - 5, а еще три депутата - Эдгар Сависаар, Денис Бородич и Раймонд Кальюлайд - не входят ни в одну из фракций.