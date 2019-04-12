Гиргенсонс не поможет сборной Латвии на чемпионате мира

Как сообщил генеральный секретарь ЛХФ Виестурс Козиолс, переговоры с Гиргенсонсом велись неоднократно, но у форварда в этом сезоне истекает контракт с "Баффало" и игрок принял решения не участвовать в мировом первенстве.

"Земгус планирует связать своё будущее с НХЛ. Надеемся, что летом он продлит контракт с "Баффало" и продолжит прославлять Латвию в мире хоккея. ЛХФ желает удачи Гиргенсонсу и надеется, что в следующем году он сыграет за сборную на чемпионате мира", - сказал Козиолс.

Земгус Гиргенсонс за время своей карьеры принял участие в четырёх мировых первенствах. В 25 матчах ему удалось забросить 5 шайб.

В этом сезоне в НХЛ он провёл 72 матча, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач. За время своей карьеры за океаном так мало шайб за сезон он ещё не забрасывал.

Помимо Гиргенсонса сборной Латвии не смогут помочь Мартиньш Карсумс, Андрис Джериньш, Микелис Редлихс, Ивар Пунненов и Янис Калниньш.