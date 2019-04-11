Появились первые рейтинги Порошенко и Зеленского перед вторым туром выборов

Около 51 процента опрошенных сообщили, что готовы голосовать за Зеленского во втором туре. Он опережает Порошенко во всех возрастных группах и лидирует по популярности среди жителей востока, юга и центра страны. За Порошенко собирается голосовать 21 процент избирателей. 18 процентов не определились, еще 10 не намерены идти на выборы.

Среди тех, кто уже определился с выбором, доля поддерживающих Зеленского еще выше — 71 процент против 29 процентов у Порошенко.

При этом социологи отмечают рост протестного голосования среди электората обоих кандидатов. Среди избирателей Зеленского 57 процентов готовы поддержать именно его, остальные 43 процента голосуют против Порошенко, этот показатель вырос почти на 10 процентов по сравнению с февралем. 66 процентов из общего числа участников опроса выразили мнение, что избиратели Зеленского своим выбором показывают недовольство ситуацией в стране, а не голосуют за личность.

Среди избирателей Порошенко 22 процента голосуют против Зеленского, в феврале этот показатель составлял 12 процентов. Кроме того, еще около 40 процентов поддерживающих действующего президента страны таким образом выражают негатив по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает lenta.ru.

Как мы уже сообщали, действующий президент Украины Петр Порошенко назначил дату дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским.

Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского 14 апреля. Местом выбран стадион «Олимпийский» в Киеве.

«14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов», — заявил Порошенко.