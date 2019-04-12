Анастасия Григорьева завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе

В поединке за третье место Григорьева победила литовку Дануте Домикаитите со счётом 8:3.

Поединок для нашей спортсменки начался не очень удачно, так как уже в самом начале соперница вытолкнула Григорьеву за пределы круга. После этого Домикаитите заработала ещё одно очко.

Затем даугавпилчанка собралась и положила соперницу на лопатки, а затем вытолкнула из круга - это позволило Григорьевой повести со счётом 5:2. Далее латвийская спортсменка контролировала ход поединка и довела его до победы.

В финальном поединке украинка Алла Черкасова победила чешку Аделу Ханзличкову со счётом 11:6 и стала чемпионкой Европы.

Для Григорьевой эти соревнования стали возвращением в спорт. Осенью 2018 года она родила сына, а перед этим в интервью агентству LETA она сообщила, что далека от своей оптимальной формы. В данный момент спортсменка участвует в категории до 68 кг, хотя обычно она это делала в более лёгких весовых категориях.