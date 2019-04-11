Вывод экспертов: Деглавский мост не угрожает безопасности людей

После приостановки ремонта моста сразу же было проведено обследование обнаруженных дефектов и расчеты несущей способности путепровода, чтобы убедиться в его безопасности. Расчеты показывают, что мост может выдержать транспортные средства массой до 30 тонн, в том числе общественный транспорт.

"У путепровода не обнаружено отклонений, осадки или деформации опор, которые бы свидетельствовали о снижении его общей устойчивости. Кроме того, проезжая часть ограничена, движение разрешено только по двум полосам", - сказала представитель департамента.

Она сообщила, что специалисты департамента в настоящее время сотрудничают с ответственными специалистами Государственного бюро по контролю за строительством и Рижского строительного управления по разработке задания на обследование моста. На его основе сертифицированный независимый эксперт проведет полное обследование моста и необходимые замеры.

Напомним, министр внутренних дел Сандис Гиргенс потребовал у Рижской думы провести полное техническое обследование путепровода через ул. Аугуста Деглава, чтобы предотвратить риски для людей.

Несмотря на потенциальную опасность, Рижская дума на Деглавском мосту ввела ограничения только для транспорта массой свыше 30 тонн, а для остального транспорта движение не закрыла. Связавшись с Государственным бюро по контролю за строительством, министр выяснил, что полное техническое обследование моста не проведено. Бюро также потребовало у Рижского строительного управления оценить возможности организации движения по мосту и допустимую нагрузку.

"Пока не проведено полное техническое обследование моста или экспертиза и пока в распоряжении ответственных должностных лиц, в частности, вице-мэра Рижской думы Вадима Баранника нет заключения экспертов о допустимых нагрузках, субъективные решения должностных лиц об организации движения по мосту безответственны и могут привести к трагедии, подобной золитудской", - заявил министр.

Гиргенс потребовал у Рижской думы немедленно провести полное техническое обследование моста и принять ответственные решения, чтобы предотвратить угрозу для жизни людей.

Как сообщалось, при ремонте опор путепровода на ул. Деглава были обнаружены ранее не предвиденные дефекты, поэтому строительные работы приостановлены.

Устранение этих дефектов проект реконструкции моста не предусматривал. Работы приостановлены до внесения изменений в проект.

Ремонтные работы на Деглавском мосту выполняет за 4,27 млн евро литовское предприятие "Kauno tiltai".