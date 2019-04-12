Лига Европы: Уверенная победа "Арсенала", ассист Черышева и муки "Челси"

Арсенал - Наполи 2:0

Лондонский "Арсенал" одержал уверенную домашнюю победу над итальянским "Наполи".

Оба мяча хозяева забили в первые 45 минут матча. Сначала на 15-й минуте отличился Аарон Рэмси, а 10 минут спустя защитник "Наполи" Калиду Кулибали неудачно подставил ногу и отправил мяч в собственные ворота.

Lucas Torreria’s clever skill leads to the Koulibaly own goal making it 2-0 to The Arsenal [@juniuer]. pic.twitter.com/EYvSxd7k15 — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) April 11, 2019

Ответный матч команды проведут в Неаполе ровно через неделю. Победитель этой пары по сумме двух встреч встретиться с сильнейшей командой противостояния Вильярреал - Валенсия.

Бенфика - Айнтрахт 4:2

В Лиссабоне сегодня было забито больше всего голов. Счёт в матче был открыт на 20-й минуте после того, как в ворота "Айнтрахта" был назначен пенальти, а за фол последней надежды с поля был удалён защитник Эван Н'Дика. 11-метровый чётко реализовал Жоау Фелиш.

Оставшись вдесятером "Айнтрахт" не собирался сдаваться и перед перерывом Лука Йович сравнял счёт в матче. Правда, всё тот же Фелиш на 43-й минуте вновь вывел "Бенфику" вперёд.

Пять минут после начала второго тайма Рубен Диаш забил третий гол в ворота "Айнтрахта", а ещё четыре минуты спустя 19-летний Фелиш оформил хет-трик. На 72-й минуте Гонсало Пасьенс сократил отставание в счёте, но на большее "Айнтрахта" не хватило.

Жоау Фелиш ⚽⚽⚽



Есть первый хет-трик на взрослом уровне! 🔥🔥🔥



Главная надежда португальского футбола? 🤔#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/wznSUqfPKa — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 11, 2019

Славия - Челси 0:1

Лондонский "Челси" в ранге фаворита встречи ничего не мог поделать с пражской "Славией" вплоть до 86-й минуты. Автором единственного гола "синих" стал Маркос Алонсо, который отличился после передачи Виллиана.

Вильярреал - Валенсия 1:3

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте благодаря стараниям полузащитника гостей Гонсалу Гуэдеша. За 10 минут до перерыва Санти Касорла сравнял счёт с пенальти, но как оказалось позже - это был единственный гол хозяев этим вечером.

"Вильярреал" продержался практически весь второй тайм, но в компенсированное время "Валенсии" удалось дожать соперника и одержать выездную победу. Авторами голов в концовке матча стали Даниэль Васс и Гуэдеш, который оформил дубль.

Российский нападающий Денис Черышев, который выступает за "Валенсию" начал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 69-й минуте и стал автором голевой передачи.