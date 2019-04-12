Пт, 12.04.2019

Из-за аварии затруднено движение на бульваре Узварас

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija/FLICKR

Из-за столкновения автобуса и микроавтобуса образовалась большая пробка около Железнодорожного музея в направлении к центру.

Столкновение произошло на бульваре Победы между улицами Ранка дамби и Валгума в направлении центра. В результате образовалась большая пробка на бульваре Узварас, на улицах Ранькя дамбис и Слокас.

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