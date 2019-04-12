Из-за аварии затруднено движение на бульваре Узварас

Из-за столкновения автобуса и микроавтобуса образовалась большая пробка около Железнодорожного музея в направлении к центру.
Столкновение произошло на бульваре Победы между улицами Ранка дамби и Валгума в направлении центра. В результате образовалась большая пробка на бульваре Узварас, на улицах Ранькя дамбис и Слокас.
Mikroautobusa un vieglā auto avārija Uzvaras bulvārī (pie Dzelzceļa muzeja) aizņem divas joslas. Veidojās #sastrēgums. pic.twitter.com/lovfNeMknV— BreakingLV (@breakinglv) April 12, 2019