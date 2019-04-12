Литовский министр: "Rail Baltica" будет способствовать слаженному транзиту военных грузов

"Проект стратегического значения "Rail Baltica" будет способствовать слаженному передвижению военных грузов во всем регионе, а Литва готова предоставить всестороннюю поддержку военным НАТО, обеспечить хорошо развитую мультимодальную транспортную систему и безопасную инфраструктуру", - сказал Масюлис, находящийся с визитом в США.

На встрече с представителями американского Департамента по делам транспорта литовский министр отметил, что по причине удобного географического положения Литва может предложить потенциальным инвесторам доступ к трем важнейшим рынкам - региону Балтийского моря, Евросоюзу, Восточной Европе и Центральной Азии, а также хорошо развитую систему железнодорожного, морского, дорожного и воздушного видов транспорта.