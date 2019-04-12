Видео: Игрок "Спартака" избил американского пешехода в Москве

Инцидент произошёл 11 апреля на одном из перекрёстков столицы России. Футболист был за рулём своего автомобиля, проигнорировал сигнал светофора и проехал по пешеходному переходу, наехав на американца.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как футболист вышел из автомобиля и развязал драку, в результате которой американец получил перелом носа. Сообщается, что Гулиеву не понравилось, что пешеход якобы ударил по автомобилю.

По словам свидетельницы, футболист зацепил американца на пешеходном переходе, затем покинул автомобиль, догнал его и ударил по лицу.

"Футболист вернулся и сел в машину. Но потом опять вышел из машины, перебежал дорогу, догнал парня и начал его бить на остановке. Бить по лицу кулаками, разбил ему нос. Парень сел на колено, всё здесь течет, а он его сверху еще кулаками", - рассказала свидетельница.

Сообщается, что оба участника инцидента были доставлены в полицию, где после извинений Гулиева американец отказался от претензий к футболисту.

Руководство "Спартака" уже отрегаировало на случившееся и применит санкции в отношении своего игрока.

"Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", - утверждается в заявлении "красно-белых".