Почти всем бизнесменам в Латвии стало труднее найти работников

92% предпринимателей в Латвии испытывают трудности с поиском работников, свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий Балтии, который в пятницу представила аудиторская компания "PricewaterhouseCooper" ("PwC").

В Литве на нехватку рабочей силы указали 86% опрошенных предпринимателей, в Эстонии - 75%.

Как следствие дефицита рабочей силы 30% латвийских предпринимателей назвали то, что более быстрыми темпами растут затраты, 17% не в состоянии использовать предоставляемые рынком возможности, а 14% не в могут эффективно внедрять инновации и достигать поставленных целей.

На вопрос о том, как решается проблема нехватки рабочей силы, 62% предпринимателей в Латвии ответили, что модернизируют условия для работы, 58% ищут работников на имеющемся рынке, 46% - переквалифицируют имеющихся работников.

64% предпринимателей ответили, что не ищут работников за рубежом, 36% не рассматривают возможности автоматизации и роботизации, 36% не рассматривают возможности комбинировать автоматизированный и человеческий труд, а 21% не пользуется аутсорсингом.

Представитель "PwC" Эвия Баула отметила, что в Литве возможности аутсорсинга используют 43% предпринимателей, тогда как в Латвии - всего 18%.