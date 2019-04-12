Министерство финансов повысило прогноз прироста ВВП Латвии на этот год до 3,2%

Эта программа является одним из документов цикла разработки законопроекта о госбюджете и включает в себя прогнозы макроэкономических показателей на следующие три года, фискальные прогнозы и цели бюджетного баланса.

С учетом стремительного роста экономики Латвии в 2018 году прогноз прироста ВВП на 2019 год по сравнению с прогнозом в сентябре 2018 года увеличен на 0,2 процентного пункта - до 3,2%. В свою очередь в 2020 году прирост экономики прогнозируется в размере 3%.

По расчетам Минфина, циклическое развитие народного хозяйства Латвии в 2018 году достигло своего пика, и в ближайшие годы темпы роста экономики будут медленнее, чем в прошлом году, когда рост ВВП составил 4,8%.

В соответствии с текущими прогнозами финансовое пространство в 2020 году составит минус 11,9 млн евро, в 2021 году - минус 81,1 млн евро, а положительным оно станет в 2022 году - 176,3 млн евро.