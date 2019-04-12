Лишний вес и хроническая усталость: чем опасен дефицит йода в организме

"Хронический йододефицит приводит к совокупным нарушениям метаболизма – падению иммунитета, повышению общей усталости и более быстрому запасанию жира в области бедер, живота и боков", - пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram-аккаунте.

Йод необходим нашему организму для синтеза гормонов щитовидной железы, ответственных за обмен веществ. Йод поступает по большей степени из пищи, чуть меньше мы получаем из воздуха и воды. К сожалению, не всегда получается обеспечить организм йодом.

Специалист по питанию напомнила, что главными источниками йода в питании будут морепродукты. Кроме этого, важную роль в йодопрофилактике играет йодированная соль.