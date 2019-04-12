Пт, 12.04.2019

Лишний вес и хроническая усталость: чем опасен дефицит йода в организме

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В нашем организме за правильную работу щитовидной железы отвечает именно йод. Железа отвечает за работу эндокринной системы. Согласно данным медиков, примерно 80% проблем со щитовидной железой можно объяснить неправильным питанием, регулярным стрессом, плохой экологией и недостатком йода в организме, сообщает "Сегодня". 

"Хронический йододефицит приводит к совокупным нарушениям метаболизма – падению иммунитета, повышению общей усталости и более быстрому запасанию жира в области бедер, живота и боков", - пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram-аккаунте.

Йод необходим нашему организму для синтеза гормонов щитовидной железы, ответственных  за обмен веществ. Йод поступает по большей степени из пищи, чуть меньше мы получаем из воздуха и воды. К сожалению, не всегда получается  обеспечить организм йодом.

Специалист по питанию напомнила, что главными источниками йода в питании будут морепродукты. Кроме этого, важную роль в йодопрофилактике играет йодированная соль. 

Йод необходим любому человеку ежедневно в течение всей жизни. Количество зависит от возраста: 90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет, для взрослых – 150 мкг йода в день, а беременным и женщинам, кормящим грудью, необходимо получить 200 – 250 мкг / сутки этого элемента.

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