Была 21 тысяча, стало 38: как за год выросла зарплата мэра Екабпилса

В 2017 году, когда Рагайнис стал председателем самоуправления, его зарплата за работу в думе составила 21 441 евро, а в прошлом году сумма доходов политика составила 38 449 евро. Также в 2018 году мэр в качестве своих доходов задекларировал платеж в 500 евро от Службы поддержки села и проценты от банка в 0,1 евро.

В прошлом году собственностью Рагайниса стал автомобиль Mitsubishi Outlander 2009 года выпуска, который до этого находился во владении мэра. Ему также принадлежат квартира в Екабпилсе и земельный участок в Крустпилсском крае.

Кроме того в 2018 году мэр задекларировал долговые обязательства в размере 29 557 евро. Годом ранее сумма долговых обязательств Рагайниса составила 36 438 евро.