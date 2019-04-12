Член НСЭСМИ Гунта Лидака решила уйти с должности

Лидака указала, что в сложившейся в НСЭСМИ ситуации не видит возможности продолжать работу.

"Сложилась ситуация, которой требуется решение. К сожалению, вместо того, чтобы его искать, общественное СМИ и НСЭСМИ используются как политический инструмент в сведении счетов", - заявила она.

Как сообщалось, 28 марта НСЭСМИ назначил на должность председателя правления ЛТВ Эйнарса Гиелса, аналитика маркетингового отдела предприятия "Olainfarm". На должность члена правления ЛТВ по вопросам цифрового развития и содержания НСЭСМИ назначил исполнительного директора XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца Эву Юхневичу. Под давлением политиков и журналистов оба они отказались от должностей.