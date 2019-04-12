В Латвии 90% предприятий планируют поднять зарплату своим сотрудникам

Между тем 15% опрошенных предпринимателей планируют поднять зарплату своим сотрудникам на 10%.

В Литве 97% бизнесменов планируют поднять зарплату работникам до 10%. В свою очередь в Эстонии зарплату планируют поднять 93% предпринимателей, 29% эстонских бизнесменов собираются поднять зарплату своим сотрудникам на 10%.

Также исследование показало, что 33% латвийских предпринимателей в течение ближайших 12 месяцев планируют увеличить число работников своих компаний.