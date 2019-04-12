В Латвии 90% предприятий планируют поднять зарплату своим сотрудникам

В течение ближайших 12 месяцев в Латвии 90% предпринимателей планируют поднять зарплату своим сотрудникам. Средний прирост зарплаты составит 5%, свидетельствуют данные опроса, проведенного аудиторской компанией PricewaterhouseCooper (PwC).
Между тем 15% опрошенных предпринимателей планируют поднять зарплату своим сотрудникам на 10%.
В Литве 97% бизнесменов планируют поднять зарплату работникам до 10%. В свою очередь в Эстонии зарплату планируют поднять 93% предпринимателей, 29% эстонских бизнесменов собираются поднять зарплату своим сотрудникам на 10%.
Также исследование показало, что 33% латвийских предпринимателей в течение ближайших 12 месяцев планируют увеличить число работников своих компаний.
В свою очередь в Литве увеличить штат сотрудников собираются 55% предпринимателей, а в Эстонии - 41%.