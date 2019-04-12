Готовимся к пробкам: в Риге начинается ремонт улицы Краста

С понедельника, 15 апреля, начинаются работы по восстановлению дорожного покрытия улицы Краста, сообщили Русскому TVNET в Рижской думе.
Так, с начала следующей недели в зоне строительных работ от ул. Огрес до Островного моста в обоих направлениях будут закрыты крайние правые полосы, движение будет обеспечено по двум полосам в каждом направлении.
Ограничения движения будут введены и на полосах местного сообщения улицы Краста, чтобы был обеспечен доступ ко всем прилегающим к улице территориям.
В зоне строительных работ будет установлено ограничение максимальной скорости - на основной проезжей части - 50 км/час, на полосах местного сообщения - 30 км/час. Размещение машин на ул. Краста будет запрещено.
Во время ремонта улицы Краста все изменения в организацию движения будут вводиться в соответствии с видами строительных работ и их дислокацией. В случае необходимости некоторые работы будут проводиться в ночное время. Ночью, во время работ, движение может быть разрешено только по одной полосе в каждом направлении. Просим водителей обращать внимание на временные знаки и технические средства организации дорожного сообщения!
Изначально планируется произвести демонтаж бордюров и старого асфальтобетонного покрытия, далее проезжую часть подготовят к укладке нового покрытия, а потом в два слоя будет положено новое асфальтобетонное покрытие.
Работы планируют завершить летом этого года.
Как известно, восстановление улицы Краста за 8,1 миллион евро реализует компания Binders.