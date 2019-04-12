Готовимся к пробкам: в Риге начинается ремонт улицы Краста

Так, с начала следующей недели в зоне строительных работ от ул. Огрес до Островного моста в обоих направлениях будут закрыты крайние правые полосы, движение будет обеспечено по двум полосам в каждом направлении.

Ограничения движения будут введены и на полосах местного сообщения улицы Краста, чтобы был обеспечен доступ ко всем прилегающим к улице территориям.

Во время ремонта улицы Краста все изменения в организацию движения будут вводиться в соответствии с видами строительных работ и их дислокацией. В случае необходимости некоторые работы будут проводиться в ночное время. Ночью, во время работ, движение может быть разрешено только по одной полосе в каждом направлении. Просим водителей обращать внимание на временные знаки и технические средства организации дорожного сообщения!