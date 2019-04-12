В Даугавпилсе за пьяную агрессивную езду женщину оштрафовали на 1200 евро

Ночью в среду, незадолго до двух часов, внимание сотрудников отдела видеонаблюдения муниципальной полиции города привлекло поведение некоего лица в одном из микрорайонов города. Женщина, поведение которой свидетельствовало о возможном алкогольном опьянении, села за руль и начала движение. Машиной управляли с многочисленными нарушениями правил, она выезжала на встречную полосу и чуть не сбила пересекавшего проезжую часть пешехода.

В конце поездки дама припарковала машину на трамвайных рельсах.

Информация была передана ближайшейшему патрулю, который через несколько минут прибыл на место происшествия. Увидев приближение автомобиля, водитель бросилась бежать, однако ее догнали и задержали. Женщина не особо хотела выполнять требовния стражей порядка - она упала и сопротивлялась полиции.