Предупредите близких! В Риге действуют лже-социальные работники

О произошедшем департамент благосостояния Рижской думы проинформировали сами потерпевшие. В одном случае старушку заболтали, и она прямо дома заплатила конкретную денежную сумму за услугу, которая в Латвии вообще не оказывается.

Департамент призывает пожилых людей быть осторожными и не называть чужакам ни своего адреса, ни личных данных. Жителям советуют не впускать в квартиру посторонних, ни в каком случае не совершать сделки с наличными с незнакомцами и не делать банковский перевод.

Кроме того, департамент напоминает, что сотрудник социальной службы при посещении места жительства клиента называет свои имя, фамилию и показывает удостоверение, на котором указаны название учреждения, фотография социального работника и персональный код. На удостоверении также есть подпись служебного руководителя и печать учреждения.

Если человек утверждает, что он социальный работник, но удостоверения предоставить не может, департамент призывает не доверять ему и не впускать в квартиру.

Чтобы получить социальную помощь или социальную услугу, рижане должны обращаться в к специалисту социальной работы в отделениях социальной службы. Только после знакомства с клиентом социальные работники могут приходить к нему домой, причем, они всегда предупреждают.