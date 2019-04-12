Предупредите близких! В Риге действуют лже-социальные работники

В Риге злоумышленники, выдавая себя за социальных работников, обокрали нескольких пожилых людей, сообщает агентство LETA.
О произошедшем департамент благосостояния Рижской думы проинформировали сами потерпевшие. В одном случае старушку заболтали, и она прямо дома заплатила конкретную денежную сумму за услугу, которая в Латвии вообще не оказывается.
Департамент призывает пожилых людей быть осторожными и не называть чужакам ни своего адреса, ни личных данных. Жителям советуют не впускать в квартиру посторонних, ни в каком случае не совершать сделки с наличными с незнакомцами и не делать банковский перевод.
Кроме того, департамент напоминает, что сотрудник социальной службы при посещении места жительства клиента называет свои имя, фамилию и показывает удостоверение, на котором указаны название учреждения, фотография социального работника и персональный код. На удостоверении также есть подпись служебного руководителя и печать учреждения.
Если человек утверждает, что он социальный работник, но удостоверения предоставить не может, департамент призывает не доверять ему и не впускать в квартиру.
Чтобы получить социальную помощь или социальную услугу, рижане должны обращаться в к специалисту социальной работы в отделениях социальной службы. Только после знакомства с клиентом социальные работники могут приходить к нему домой, причем, они всегда предупреждают.
Жителей призывают предупредить о мошенниках своих близких, особенно пожилых, так как часто именно они становятся жертвами мошенников. В случае необходимости людей призывают обращаться в полицию.