Вспышка Эболы в Конго может быть объявлена ЧП глобального масштаба

Число погибших в результате вспышки в Конго уже превысило 700 человек, свидетельствуют официальные данные.

Руководитель департамента здравоохранения и медицинской помощи Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Эммануэль Капобянко рассказал, что он более чем когда-либо боится распространения вируса Эболы из Конго по всему региону.

В пятницу Капобянко принял участие в заседании Всемирной организации здоровья (ВОЗ), на которой решался вопрос объявления вспышки в Конго чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Он указал, что в Конго согласно опубликованным в четверг Министерством здравоохранения данным на этой неделе в течение двух дней зарегистрированы 40 новых случаев заболевания. Капобянко также отметил, что так много людей за столь короткое время в период этой вспышки не инфицировались.

Вспышка вируса Эболы, начавшаяся в августе в Конго, - самая тяжелая со времен вспышки в Западной Африке в 2013-2016 годах, когда умерли более 11 000 человек.

Распространению заболевания в Конго способствуют политическая нестабильность, большая плотность жителей и массовое перемещение людей. Боевики также нападали на центры, в которых содержались инфицированные вирусом Эболы люди.