Вспышка Эболы в Конго может быть объявлена ЧП глобального масштаба

В пятницу, 12 апреля, вспышка вируса Эболы в Демократической Республике Конго может быть объявлена чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
Число погибших в результате вспышки в Конго уже превысило 700 человек, свидетельствуют официальные данные.
Руководитель департамента здравоохранения и медицинской помощи Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Эммануэль Капобянко рассказал, что он более чем когда-либо боится распространения вируса Эболы из Конго по всему региону.
В пятницу Капобянко принял участие в заседании Всемирной организации здоровья (ВОЗ), на которой решался вопрос объявления вспышки в Конго чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
Он указал, что в Конго согласно опубликованным в четверг Министерством здравоохранения данным на этой неделе в течение двух дней зарегистрированы 40 новых случаев заболевания. Капобянко также отметил, что так много людей за столь короткое время в период этой вспышки не инфицировались.
Вспышка вируса Эболы, начавшаяся в августе в Конго, - самая тяжелая со времен вспышки в Западной Африке в 2013-2016 годах, когда умерли более 11 000 человек.
Распространению заболевания в Конго способствуют политическая нестабильность, большая плотность жителей и массовое перемещение людей. Боевики также нападали на центры, в которых содержались инфицированные вирусом Эболы люди.
Капобянко указал, что люди в Конго не доверяют лечению вируса Эболы и не чувствуют себя в безопасности из-за этих нападений.